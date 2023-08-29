Авіакатастрофа на Житомирщині: правоохоронці розпочали розшифровку чорних скриньок [ Редагувати ]
Правоохоронці почали розшифровувати чорні скриньки літаків, які зіткнулися у небі над Житомирською областю 25 серпня. Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Згідно з її висловлюванням, зараз відомо, що штаб Повітряних сил планує провести внутрішнє розслідування, щоб встановити причини цього інциденту під час виконання навчально-бойових вильотів.
Вже почалася розшифровка чорних скриньок - це бортові самописці. Особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто їхнім технічним характеристикам, - зазначила Сапьян.
Також спікерка наголосила, що розпочато проведення восьми експертиз з метою встановлення: чи були літаки в несправному стані, чи була це помилка пілотів, чи виникли порушення в організації виконання польотів.
Вона додала, що на даному етапі очікується початок судово-медичних експертиз.
Нагадаємо, у майбутньому один з винищувачів F16, які незабаром надійдуть на озброєння Повітряних сил ЗСУ, отримає позивний "Джус" на честь загиблого українського пілота Андрія Пільщикова.
по темі
Терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі
Над Житомирщиною 25 серпня зіткнулися два військові літаки, внаслідок чого загинули троє льотчиків, зокрема відомий пілот з позивним "Джус". Про це повідомляють українські ЗМІ та телеграм канали
29 серпня на території Челябінської області розбився вертоліт Мі-8.
Один з винищувачів F16 отримає позивний "Джус" на честь загиблого українського пілота Андрія Пільщикова
ДБР розглядає три версії обставин авіакатастрофи