Правоохоронці почали розшифровувати чорні скриньки літаків, які зіткнулися у небі над Житомирською областю 25 серпня. Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Згідно з її висловлюванням, зараз відомо, що штаб Повітряних сил планує провести внутрішнє розслідування, щоб встановити причини цього інциденту під час виконання навчально-бойових вильотів.

Вже почалася розшифровка чорних скриньок - це бортові самописці. Особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто їхнім технічним характеристикам, - зазначила Сапьян.

Також спікерка наголосила, що розпочато проведення восьми експертиз з метою встановлення: чи були літаки в несправному стані, чи була це помилка пілотів, чи виникли порушення в організації виконання польотів.

Вона додала, що на даному етапі очікується початок судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, у майбутньому один з винищувачів F16, які незабаром надійдуть на озброєння Повітряних сил ЗСУ, отримає позивний "Джус" на честь загиблого українського пілота Андрія Пільщикова.