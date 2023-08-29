Удар росії по Полтавщині: зросла кількість жертв [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок російського удару по селищу Гоголеве, що на Полтавщині, зросла до чотирьох. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян. Ворог обовʼязково буде покараний, - написав Лунін.
Нагадаємо, вночі 28 серпня росіяни завдали удару по селищу Гоголеве, що на Полтавщині. На території олійниці повністю зруйнований виробничий цех.
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