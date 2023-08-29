Неподалік Оленівки пролунали вибухи: що відомо [ Редагувати ]
29 серпня поблизу Оленівки в тимчасово окупованому Криму пролунав гучний вибух. Ймовірно, стався черговий приліт. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".
Традиційно, пропагандисти намагаються заспокоїти своїх громадян, проте кожен раз їх версії стають все більш абсурдними. На цей раз вони стверджують, що відбулося "займання трави в степу".
За їхніми словами, на місці події працюють працівники МНС. Радник "глави" Криму Олег Крючков закликає усіх вірити лише "офіційним джерелам".
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