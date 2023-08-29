29 серпня поблизу Оленівки в тимчасово окупованому Криму пролунав гучний вибух. Ймовірно, стався черговий приліт. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".

Традиційно, пропагандисти намагаються заспокоїти своїх громадян, проте кожен раз їх версії стають все більш абсурдними. На цей раз вони стверджують, що відбулося "займання трави в степу".

За їхніми словами, на місці події працюють працівники МНС. Радник "глави" Криму Олег Крючков закликає усіх вірити лише "офіційним джерелам".