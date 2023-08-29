На Чернігівщині стався вибух легкового автомобіля у прикордонній громаді. Загинув поліцейський та його дружина. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Трагедія сталася 28 серпня близько 19-ї години. До поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка, двоє дітей госпіталізовані.

На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.

Як виявилось, на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні. Внаслідок вибуху автівка загорілася. Водій та пасажирка загинули на місці. Двоє малолітніх дітей травмовані, про їхній стан не повідомляється.

Кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.

Нагадаємо, у червні на Чернігівщині поліцейські підірвалися на міні.