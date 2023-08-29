Вагітна 29-річна громадянка Чехії везла в тайнику автомобіля BMW 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

У пункті пропуску "Лужанка", під час поглибленого огляду легковика, яким керувала іноземка, прикордонники спільно з митниками виявили в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку, оголеного чоловіка.

Після виявлення "пасажира", подружжя влаштувало конфлікт. Вагітна жінка лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців і протаранила шлагбаум. Неподалік від кордону прикордонники її затримали та викликали поліціянтів.

На порушників прикордонники оформили документи адмінпровадження щодо порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202) та злісної непокори законним вимогам прикордонників (ст. 185-10).

Крім того, пасажиру доведеться відповідати за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204-1). Зараз він поміщений до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

"Що ж до дій громадянки Чехії, прикордонники направили повідомлення в Нацполіцію про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 332 та ст. 194 Кримінального Кодексу України. Вже невдовзі оцінку діям чешки та її обранця надаватиме суд.", - повідомляє Держприкордонслужба.

Вже невдовзі оцінку діям чешки та її обранця надаватиме суд.