Вагітна іноземка намагалася вивезти за кордон оголеного чоловіка і протаранила шлагбаум (відео) [ Редагувати ]
Вагітна 29-річна громадянка Чехії везла в тайнику автомобіля BMW 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
У пункті пропуску "Лужанка", під час поглибленого огляду легковика, яким керувала іноземка, прикордонники спільно з митниками виявили в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку, оголеного чоловіка.
Після виявлення "пасажира", подружжя влаштувало конфлікт. Вагітна жінка лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців і протаранила шлагбаум. Неподалік від кордону прикордонники її затримали та викликали поліціянтів.
На порушників прикордонники оформили документи адмінпровадження щодо порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202) та злісної непокори законним вимогам прикордонників (ст. 185-10).
Крім того, пасажиру доведеться відповідати за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204-1). Зараз він поміщений до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.
"Що ж до дій громадянки Чехії, прикордонники направили повідомлення в Нацполіцію про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 332 та ст. 194 Кримінального Кодексу України. Вже невдовзі оцінку діям чешки та її обранця надаватиме суд.", - повідомляє Держприкордонслужба.
Вже невдовзі оцінку діям чешки та її обранця надаватиме суд.
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