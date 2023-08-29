Міністр оборони Олексій Резніков призначив Арсена Жумаділова керівником Агенції ресурсного забезпечення ЗСУ. Про це Жумаділов повідомив у Facebook.

Вчора (28 серпня - ред.) міністр оборони підписав наказ про моє призначення на посаду керівника Агенції при МОУ, яка здійснюватиме тилове забезпечення ЗСУ. Не поспішайте вітати. Сподіваюсь, привітаєте за три роки, коли підбиватиму підсумки виконаного контракту, країна матиме системне рішення з забезпечення війська, а держава - ще одну якісно функціонуючу інституцію. Наразі Агенція існує лише на папері.

Жумаділов окреслив завдання Агенції ресурсного забезпечення ЗСУ:

Маємо перетворити Агенцію з кількох рядків запису в державного реєстратора та статуту, чим вона зараз є, у ключового оператора тилового забезпечення Армії, найбільшого публічного замовника країни, на роботу якого покладаються мільйони військовослужбовців, співробітництва із яким прагнуть тисячі постачальників, що в рівних умовах конкурують за відповідне право.

Арсен Жумаділов - кримськотатарський громадський діяч, мобілізований директор ДП "Медзакупівлі України". Контракт з ним підписано на три роки.

Нагадаємо, наприкінці серпня довкола закупівель Міноборони виник новий скандал через закупівлю в Туреччині зимових курток для ЗСУ.