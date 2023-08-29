Єдиним органом, який займатиметься перевірками бізнесу, про необхідність створення якого заявляв президент Володимир Зеленський, має стати Бюро економічної безпеки (БЕБ) після його перезапуску. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "Інферфакс-Україна".

Власне, те, про що говорить президент, - це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мав стати тим органом, який мав би замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері.

Завершення реформи БЕБ у тому числі передбачатиме проведення відкритого конкурсу на керівника бюро наданням йому права на перезавантаження цього органу, заявив Гетманцев.

Однак призначення податкового міліціонера (Вадима - ред.) Мельника його керівником фактично зірвало реформу, адже орган було повністю сформовано з колишніх міліціонерів, і все найгірше, що було в податковій міліції, перейшло до БЕБ... Чехарда з керівництвом не йде на користь реформі. Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника і надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано.

Кабінет міністрів на засіданні 11 квітня 2023 року звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

Кабмін призначив Мельника директором новоствореного Бюро економічної безпеки 20 серпня 2021 року. До цього він очолював Державну фіскальну службу.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки незадовільною, а уряду радили перезавантажити керівництво БЕБ.