Гетманцев пояснив слова Зеленського про єдиний орган для перевірок бізнесу [ Редагувати ]
Єдиним органом, який займатиметься перевірками бізнесу, про необхідність створення якого заявляв президент Володимир Зеленський, має стати Бюро економічної безпеки (БЕБ) після його перезапуску. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "Інферфакс-Україна".
Власне, те, про що говорить президент, - це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мав стати тим органом, який мав би замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері.
Завершення реформи БЕБ у тому числі передбачатиме проведення відкритого конкурсу на керівника бюро наданням йому права на перезавантаження цього органу, заявив Гетманцев.
Однак призначення податкового міліціонера (Вадима - ред.) Мельника його керівником фактично зірвало реформу, адже орган було повністю сформовано з колишніх міліціонерів, і все найгірше, що було в податковій міліції, перейшло до БЕБ...
Чехарда з керівництвом не йде на користь реформі. Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника і надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано.
Кабінет міністрів на засіданні 11 квітня 2023 року звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.
Кабмін призначив Мельника директором новоствореного Бюро економічної безпеки 20 серпня 2021 року. До цього він очолював Державну фіскальну службу.
Раніше Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки незадовільною, а уряду радили перезавантажити керівництво БЕБ.
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