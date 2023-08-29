З початку контрнаступу ЗСУ втратили п'ять з 71 танка Leopard 2 - Forbes [ Редагувати ]
За 13 тижнів контрнаступу на кількох напрямках на півдні та сході українська армія втратила лише п'ять з 71 танка Leopard 2. Про це пише американський журнал Forbes.
При цьому майже кожен член екіпажу п'яти знищених танків - 20 осіб (без конкретних цифр) - встигли залишити свої машини до того, як вони згоріли або вибухнули. Про це свідчать відкриті люки на баштах і корпусах танків.
Ще щонайменше десять 69-тонних танків "Леопард-2" зазнали пошкоджень і були евакуйовані з поля бою. Пошкоджені машини українці ремонтують у Польщі та Німеччині та повертають їх на фронт.
Журналісти не знайшли жодних підтверджень заявам міноборони рф про знищення 25 танків Leopard 2.
За даними Forbes, усі втрати "Леопарда-2" відбулися в квадраті площею майже 65 кв. км, що обмежений Малою Токмачкою на півночі і Роботиним на півдні.
При цьому українська армія подолала першу лінію мінних полів, танкових пасток, траншей і бункерів, які російські окупанти збудували на півдні України.
Окрім Leopard 2, українці також отримують щонайменше 165 німецьких Leopard 1A5. На відміну від Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams, ці танки мають мінімальний броньований захист.
Газета Handelsblatt раніше повідомляла, що Німеччина може поставити Україні до 160 основних бойових танків Leopard 1 з промислових запасів. Наразі невідомо, коли танки будуть повністю готові до відправки. Частина з них перебуває у незадовільному стані. Їхні компоненти можна було б використовувати для ремонту інших танків Leopard.
Постачання танків Leopard різних модифікацій ЗСУ підтвердили Німеччина, Данія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Польща та Португалія. У Данії заявляли, що за півроку планують передати Україні майже 100 Leopard 1.
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