Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області (фото) [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Євгена Борзілова. Відповідний указ №548/2023 опублікований на сайті глави держави.
Євген Борзілов управління СБУ в Закарпатській області з липня 2022 року, повідомляє Mukachevo.net.
До призначення на Закарпаття Борзілов з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше - заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.
Євген Борзілов
У 2019 році повідомлялося, що батько Євгена Борзілова - уродженець Волгоградської області рф, колишній військовий-контррозвідник.
Незважаючи на початок повномасштабної війни з рф, Віктор Борзілов залишався активним користувачем російської соцмережі "Одноклассники", де публікував світлини зі своїми родичами. Зокрема і з сином, який на той час вже був посадовцем СБУ.
Євген Борзілов з батьком
Нагадаємо, 28 серпня Зеленський призначив заступника голови СБУ та начальника управління СБУ в Запорізькій області.
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