Криптобіржа OKX слідом за Binance заборонила операції з рублем [ Редагувати ]
Криптобіржа OKX заборонила можливість оборудок на своїй P2P-платформі з використанням російського рубля. Про це повідомляється у Телеграм-спільноті біржі.
Зміни набувають чинності негайно, з 29 серпня. Користувачам з росії, як і раніше, буде доступна торгівля іншими валютами.
За допомогою сервісів P2P можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту.
За кілька годин до цього стало відомо, що OKX відключила можливість купувати криптовалюту за допомогою карток підсанкційних російських банків.
OKX - друга після Binance за обсягом торгів криптобіржа у світі.
Нагадаємо, Binance кілька днів тому заборонила росіянам проводити операції з будь-якими фіатними валютами, крім рубля. Громадянам рф, які мешкають закордоном, навпаки, стали недоступні перекази у рублях.
Росіяни почали активно використовувати P2P-сервіси Binance та інших криптобірж невдовзі після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну в лютому 2022 року, коли через санкції звичайні SWIFT-переклади стали недоступними.
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