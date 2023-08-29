Криптобіржа OKX заборонила можливість оборудок на своїй P2P-платформі з використанням російського рубля. Про це повідомляється у Телеграм-спільноті біржі.

Зміни набувають чинності негайно, з 29 серпня. Користувачам з росії, як і раніше, буде доступна торгівля іншими валютами.

За допомогою сервісів P2P можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту.

За кілька годин до цього стало відомо, що OKX відключила можливість купувати криптовалюту за допомогою карток підсанкційних російських банків.

OKX - друга після Binance за обсягом торгів криптобіржа у світі.

Нагадаємо, Binance кілька днів тому заборонила росіянам проводити операції з будь-якими фіатними валютами, крім рубля. Громадянам рф, які мешкають закордоном, навпаки, стали недоступні перекази у рублях.

Росіяни почали активно використовувати P2P-сервіси Binance та інших криптобірж невдовзі після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну в лютому 2022 року, коли через санкції звичайні SWIFT-переклади стали недоступними.