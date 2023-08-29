Всесвітня федерація бадмінтону допустила росіян до змагань [ Редагувати ]
Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань під егідою організації у нейтральному статусі. Про це йдеться у заяві BWF.
Російські атлети можуть брати участь у змаганнях з 26 лютого 2024 року.
У федерації зазначили, що рішення ухвалили відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК). BWF створить комісію з відбору спортсменів для перевірки заявок спортсменів з росії та Білорусі.
Російським і білоруським атлетам заборонили брали участь у змаганнях BWF у березні 2022 року, після початку збройного вторгнення росії в Україну.
28 березня 2023 року виконком МОК рекомендував міжнародним федераціям допустити до змагань у нейтральному статусі спортсменів, які не підтримують російську агресію проти України та не пов'язані зі збройними силами чи органами нацбезпеки.
Нагадаємо, наприкінці липня українським спортсменам дозволили виступати на змаганнях з росіянами та білорусами.
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