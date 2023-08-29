Маємо просування на Таврійському напрямку - Тарнавський [ Редагувати ]
Українські захисники мають просування на Таврійському напрямку, ЗСУ відкидають російських загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо.
Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога склали 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1).
Знищено 34 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.
Також було знищено 2 склади боєприпасів та 3 пункти управління ворога", - повідомив Тарнавський.
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