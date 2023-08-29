Нацбанк збільшив ліміти на продаж безготівкової валюти населенню [ Редагувати ]
Національний банк України з вівторка, 29 серпня, пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам "для мінімізації множинності обмінних курсів". Про це повідомляє регулятор.
З 29 серпня 2023 року Національний банк:
- вперше з початку повномасштабної війни дозволить банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
- збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.
Такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року.
У НБУ заявляють, що "зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом".
Нагадаємо, що з середини серпня в Україні поступово дорожчає готівковий долар.
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