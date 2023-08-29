У Дніпрі сталася стрілянина на проспекті Івана Мазепи, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, патрульні зупинили автомобіль Jaguar АЕ3002OI для перевірки.

Під час розмови, у водія з правоохоронцями стався конфлікт. П'яний водій напав на патрульну та почав її бити, після чого почав бити іншого патрульного.

У результаті бійки один з поліцейських, уже лежачи, застосував табельну вогнепальну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

На місці події працюють поліцейський, судово медичні експерти, криміналістична лабораторія. Тривають слідчі дії. Поліцейських доправили до лікарні.

Офіційних коментарів інциденту наразі не було.