Укладання угод про надання Україні гарантій країнами "Великої сімки" (G7) закінчиться не раніше 2024 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Як уточнює газета, поки переговори з Києвом розпочали лише США та Велика Британія, Франція планує приєднатися до них найближчими тижнями.

За словами співрозмовників WSJ, підготовка гарантій для України триватиме багато місяців, а деякі двосторонні угоди будуть укладені лише наступного року. Крім того, немає єдиної думки про те, наскільки докладними мають бути зобов'язання сторін.

Також необхідно обговорити з Києвом, якими можуть бути майбутні військові потреби країни, а країнам Заходу потрібно координувати переговори та гарантувати, що їхні оборонні підприємства зможуть надати обіцяну допомогу, не знижуючи своїх власних запасів.

30 липня про початок цього тижня переговорів між Вашингтоном та Києвом щодо гарантій безпеки повідомив керівник Офісу українського президента Андрій Єрмак.

Пізніше цього місяця аналогічні переговори розпочала Велика Британія. Глава офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що його уряд сподівається укласти перші угоди до кінця 2023 року.

Неназваний французький чиновник повідомив WSJ, що Париж розраховує розпочати переговори з Києвом у найближчі кілька тижнів. Офіційні особи США сподіваються провести другу зустріч з Україною на цю тему найближчими тижнями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що двосторонній договір зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки України має бути схожий на ізраїльську модель.