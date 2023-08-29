Окупанти не можуть вийти з Бахмута - Маляр [ Редагувати ]
Контрнаступ українських сил під Бахмутом триває, а окупанти опинилися у пастці. Російська загарбники не можуть вийти з Бахмута.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
За її словами, українські захисники просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку.
"Там ми рухаємось по південному флангу. Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть", - сказала Маляр.
Заступниця міністра оборони наголосила, що поблизу населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка тривають запеклі бої. Як зазначила Маляр, ЗСУ на вказаному напрямку просуваються, там є успіхи.
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