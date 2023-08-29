Сполучені Штати Америки сьогодні, 29 серпня, оголосили про пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів.

Про це повідомляє державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Що входить до його складу

ракети AIM-9 для ППО;

боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

засоби розмінування;

Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

машини швидкої допомоги;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

запасні частини, послуги, навчання і транспорт.

Блінкен уточнив, що цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги.