Кожна частина нашої особи потребує особливої уваги, правильного догляду, а також відповідних косметичних засобів. Вії – не виняток. Для того, щоб вони виглядали довгими і підкреслювали красу очей, важливо користуватися перевіреними брендами косметики, як туш Kiko.

Не заощаджуйте на бренді

Очі – не тільки приковують увагу, а й вимагають дбайливого догляду. Рекомендуємо використовувати для повік та вій тільки продукцію перевірених брендів, які мають усі сертифікати якості та сотні позитивних відгуків від реальних покупців. Серед інших відзначимо такі бренди, як:

• Kiko

• Max Factor

• Rimmel

• Lumene

Коли ви визначитеся з брендом, перейдіть до вибору правильного продукту. Далі розповімо про ключові відмінні чинники.

Увага! Дані рекомендації є суворими правилами. Зрештою, вам доведеться трохи поекспериментувати, спробувати кілька варіантів тестерів і вибрати ту косметика, яка вам сподобається.

Навіть якщо вас цікавить косметика одного бренду, Max Factor туш або туш іншої відомої марки, рекомендуємо спробувати 3-4 варіанти.

Туш

Різна косметика відрізняється складом. Більшість косметичних засобів, як, наприклад, Rimmel туш, призначена для того, щоб зробити вії довшими та об'ємнішими. Це досягається за рахунок додавання до складу зволожуючих речовин та спеціальних частинок, які «чіпляються» за вії і роблять їх візуально довшими.

Якщо туш призначена для підкручування вій, то в її складі швидше за все будуть полімери, які застигають через кілька хвилин після нанесення та закручують волоски.

Пензлик

Почнемо із форми. Залежно від того, як ви звикли фарбувати вії, вам знадобиться пензлик особливої форми. Наприклад, для підкручування вій підійде пензлик вигнутої форми, а для акуратного нанесення туші - пензлик з коротким ворсом.

Більшість пензликів недорогої косметики виготовляють із гнучкого пластику, але це не найкращий вибір. Набагато краще наносять туш силіконові пензлики.

Метод нанесення та індивідуальні звички

Будьте готові, що у вас у домашній косметичці буде одразу кілька різних наборів із тушшю. В один день вам захочеться випрямити вії, другого дня - підкрутити їх. Якщо ви не визначилися з власними уподобаннями, вибирайте універсальні пензлики, які є в каталогах більшості брендів.