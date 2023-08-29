У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Це сталося ввечері у вівторок, 29 серпня.
Про це повідомляє в Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.
"Гаряче у "глибокому тилу". Мешканці поки що окупованого Бердянська повідомляють про потужні вибухи", - написав мер Мелітополя.
Наразі інформації про причини вибухів немає. Також невідомо, в якому саме районі окупованого Бердянська чули вибухи.
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