У Пскові після атаки безпілотників палає аеропорт "Крести" (відео) [ Редагувати ]
У Пскові після атаки безпілотників палає аеропорт "Крести", повідомляють місцеві пабліки. За даними місцевих мешканців, об'єкт атакувало близько десятка дронів.
Атака розпочалася о 23:40 за місцевим часом (співпадає з київським). Жителі Пскова повідомляють, що з боку аеропорту чути звуки, схожі на автоматні черги. Працює ППО.
За попередніми даними, два літаки отримали пошкодження під час атаки на аеропорт у Пскові. Офіційних підтверджень цієї інформації немає. Характер ушкоджень також уточнюється.
Українські телеграм-канали пишуть про потрапляння у цистерни з паливом на території аеропорту.
Міжнародний аеропорт Пскова (Хрести), який атакували БПЛА, - це аеродром спільного базування, який знаходиться у підпорядкуванні міністерства оборони рф. Відстань до України - майже 800 км.
На аеродромі дислокована 76-а повітряно-десантна дивізія окупаційної армії. Її обслуговує 334-ий військово-транспортний полк.
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