У Пскові після атаки безпілотників палає аеропорт "Крести", повідомляють місцеві пабліки. За даними місцевих мешканців, об'єкт атакувало близько десятка дронів.

Атака розпочалася о 23:40 за місцевим часом (співпадає з київським). Жителі Пскова повідомляють, що з боку аеропорту чути звуки, схожі на автоматні черги. Працює ППО.

За попередніми даними, два літаки отримали пошкодження під час атаки на аеропорт у Пскові. Офіційних підтверджень цієї інформації немає. Характер ушкоджень також уточнюється.

Українські телеграм-канали пишуть про потрапляння у цистерни з паливом на території аеропорту.

Міжнародний аеропорт Пскова (Хрести), який атакували БПЛА, - це аеродром спільного базування, який знаходиться у підпорядкуванні міністерства оборони рф. Відстань до України - майже 800 км.

На аеродромі дислокована 76-а повітряно-десантна дивізія окупаційної армії. Її обслуговує 334-ий військово-транспортний полк.