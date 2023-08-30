Ракетна атака на Київ: є загиблі та поранені (відео) [ Редагувати ]
У ніч на 30 серпня росія в черговий раз атакувала Київ. Ракетний удар стався приблизно о 5 ранку, працювали сили ППО, уламки впали у двох районах, є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси "Shahed"). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків.
Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.
В столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. На жаль, загинули люди. В Шевченківському районі, на території підприємства шматки рашистських ракет вбили двох людей, ще одна отримала ушкодження. Також, внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах.
В обох районах уламки впали території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС", - повідомив Попко.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі уламки впали на дах торгового приміщення, виникла пожежа. У Шевченківському районі - виникло загоряння в адмінбудівлі.
У Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла. За іншою адресою у Шевченківському районі, в нежитловій забудові, виявили двох загиблих чоловіків. Загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці - 26 та 36 років.
Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.
В результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 - отримали поранення і госпіталізовані.
Попередня ракетна атака на Київ була зафіксована 19 липня.
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