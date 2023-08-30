На Київщині уламки ракети впали на цвинтарі, пошкоджені будинки (фото) [ Редагувати ]
На Київщині поліцейські фіксують наслідки нічної атаки російських окупантів. Про це повідомив керівник обласної поліції Андрій Нєбитов.
В одному із районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, де сталось займання, яке вдалося оперативно загасити працівникам ДСНС.
В іншому населеному пункті через атаку шахідів відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники нині локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв.
Внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав'яного настилу, повідомляє ДСНС.
Всі пожежі ліквідовано. На місцях працювало 35 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.
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