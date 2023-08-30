У Києві уламки ракети впали на дах торговельного центру "Ашан" на вулиці Здолбунівській. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

"Сьогодні ворог здійснив черговий нічний віроломний напад на столицю. Завдяки надійній роботі наших сил ППО ворожі цілі знищено. Уламки у Дарницькому районі влучили у будівлю торговельного центру Ашан на вулиці Здолбунівській.

Негайно на місце події прибула чергова бригада вогнеборців і ліквідувала наслідки пожежі. Постраждалі особи попередньо відсутні. Зруйновано дах, рештки ракети у внутрішньому приміщенні, працює слідчо-оперативна група", - написав чиновник.

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що у Дарницькому районі уламки впали на дах торгового приміщення, виникла пожежа. У Шевченківському районі - виникло загоряння в адмінбудівлі.

У Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла. За іншою адресою у Шевченківському районі, в нежитловій забудові, виявили двох загиблих чоловіків. Загинули два охоронці підприємства - хлопці - 26 та 36 років.

Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

В результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 - отримали поранення і госпіталізовані.

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару в Київській області.