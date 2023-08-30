Житомирщину атакували дрони-камікадзе: які наслідки [ Редагувати ]
На Житомирщині ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.
Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів", - написав очільник області.
Жертв та постраждалих внаслідок ворожої атаки немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.
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