Сили оборони знищили 570 окупантів, 26 гармат і 9 танків - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 29 серпня, знищили 570 окупантів і 109 одиниць ворожого озброєння - 26 артилерійських систем, 9 танків і 17 бойових броньованих машин (ББМ). Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23:
- особового складу - близько 262 410 (+570) осіб,
- танків ‒ 4423 (+9) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 8 596 (+17),
- артилерійських систем - 5 476 (+26),
- РСЗВ - 733 (+0),
- засоби ППО - 500 (+0),
- літаків - 315 (+0),
- гелікоптерів - 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 395 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1419 (+0),
- кораблі ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7 953 (+44),
- спеціальна техніка - 825 (+5).
Дані уточнюються.
по темі
Збройні Сили України знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ". Комплекси призначені для контролю та запобіганню витоку інформації через бездротові канали зв’язку, наприклад, радіостанції
У період 17-20 серпня російська армія втратила в Україні 80 одиниць техніки, а ЗСУ - 52. Такі дані оприлюднив проект OSINT Oryx, який аналізує хід війни в Україні та втрати техніки на основі відкритих і доведених даних
У період 11-14 серпня російська армія втратила в Україні 41 одиницю техніки, а ЗСУ - 17. Такі дані оприлюднив проект OSINT Oryx, який аналізує хід війни в Україні та втрати техніки на основі відкритих і доведених даних
Реактивники Сили оборони півдня України вперше знищили російську мобільну берегову станцію радіолокації загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Предел-Э" вартістю $200 млн
Сили оборони України за минулу добу, 21 серпня, знищили 410 окупантів, 31 ворожу артилерійську систему та 27 бойових броньованих машин ББМ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ