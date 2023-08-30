Ворог наступає на Куп'янськ, біля Райгородка та Ковалівки точаться запеклі бої - Сирський [ Редагувати ]
Обстановка на Східному фронті залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де противник, незважаючи на втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці.
Одночасно ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ", - повідомив Сирський.
"На Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи.
Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед. Зокрема, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки. Тому особлива увага сьогодні приділяється роботі саме на цих напрямках", - заявляє командувач Сухопутних військ.
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