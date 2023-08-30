У ніч на 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

По маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного западу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей:

28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетного удару загинуло двоє чоловіків-охоронців.