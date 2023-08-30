У ніч на 30 серпня росія зазнала наймасовішої атаки безпілотників з початку вторгнення в Україну. Вперше з початку війни під удар потрапив Псков, який знаходиться за 700 км від України.

Внаслідок атаки дронів на Псков горів резервуар із паливом, було пошкоджено як мінімум чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Про це повідомляє офіційний ТАСС.

В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна.

Також безпілотники атакували Орловську, Брянську, Калузьку, Рязанську, Московську області та окупований Севастополь.

У Брянську один з дронів впав на завод "Кремний ЭЛ" - він перебуває у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки. На заводі є руйнування - на місці працювали швидка та МНС.

Два інші збиті над Брянськом дрони намагалися атакувати нафтобазу "Дружба", ще два - телевежу.