Внаслідок атаки дронів на аеропорт Пскова знищено чотири літаки Іл-76 (відео) [ Редагувати ]
У ніч на 30 серпня росія зазнала наймасовішої атаки безпілотників з початку вторгнення в Україну. Вперше з початку війни під удар потрапив Псков, який знаходиться за 700 км від України.
Внаслідок атаки дронів на Псков горів резервуар із паливом, було пошкоджено як мінімум чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Про це повідомляє офіційний ТАСС.
В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна.
Також безпілотники атакували Орловську, Брянську, Калузьку, Рязанську, Московську області та окупований Севастополь.
У Брянську один з дронів впав на завод "Кремний ЭЛ" - він перебуває у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки. На заводі є руйнування - на місці працювали швидка та МНС.
Два інші збиті над Брянськом дрони намагалися атакувати нафтобазу "Дружба", ще два - телевежу.
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