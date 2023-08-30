У Габоні військові захопили владу, у столиці лунає стрілянина [ Редагувати ]
У Габоні військові оголосили про захоплення влади. Їхня заява прозвучала в ефірі місцевого телебачення за кілька хвилин після того, як ЦВК країни оголосила підсумки голосування, згідно з якими чинного президента Алі Бонго Ондімба переобрано на третій термін, повідомляє Reuters.
Група офіцерів високого рангу, які, за їхніми словами, представляють усі силові структури країни, в ефірі телеканалу Gabon 24 заявили, що не згодні з результатами виборів, тож результати голосування анулюються.
Військові повідомили, що кордони Габону закриють до подальшого повідомлення, а всі державні інститути розпущені.
Президент і уряд Габону офіційно не коментували заяву військових про захоплення влади. На вулицях столиці країни Лібревіля чути стрілянину, повідомляють кореспонденти міжнародних агентств, які перебувають у Габоні.
Президентські, парламентські та муніципальні вибори у Габоні відбулися 26 серпня. За підсумками голосування з результатом 64,27% перемогу здобув 64-річний Алі Бонго Ондімба, який обіймає посаду президента з 2009 року, тим самим переобравшись на третій термін.
Родина Алі Бонго Ондімба править Габоном уже 56 років. Попереднім президентом країни з 1967 року був його батько Омар Бонґо.
У січні 2019 року в Габоні військові вже намагалися влаштувати переворот і усунути від влади Ондімбу, однак урядовим силам тоді вдалося придушити путч.
Габон є однією з найбільш економічно стабільних країн Африки, країна є великим експортером нафти. У Габоні мешкає майже 2,2 млн людей.
Нагадаємо, наприкінці липня у Нігері стався воєнний переворот: главу держави затримала президентська гвардія.
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