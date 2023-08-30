Хакери з України атакували російську систему грошових переказів "Золота корона" (KoronaPay). Про це повідомляє "Коммерсант".

Ресурси платіжної системи 28 серпня стали позначати як цілі для хакерів на тіньових форумах, розповіли фахівці з кібербезпеки.

"Заклики атакувати компанію зазвичай призводять до масової DDoS-атаки, що й сталося з платіжною системою", - розповів один зі співрозмовників видання.

Експерти компанії ServicePipe, яка випускає продукти для цифрового захисту, повідомили, що в роботі "Золотої корони" стався збій через атаку.

Відповідальність за атаку на "Золоту корону" взяла на себе "IT-армія України".

"Золота корона" надає послуги фінансових трансакцій без відкриття рахунку та працює на території росії, країн СНД, Євросоюзу та в низці інших країн.

Система існує з 1994 року, однак особливо популярною стала після початку військових дій в Україні, коли через міжнародні санкції відправка грошей з рф за кордон і назад серйозно ускладнилася.

У 2022 році подібних хакерських атак зазнали російська платіжна система "Мир" та її оператор, Національна система платіжних карток.

Нагадаємо, на початку серпня сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації зламали проукраїнські хакери.