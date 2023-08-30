Українські хакери атакували російську платіжну систему "Золота корона" [ Редагувати ]
Хакери з України атакували російську систему грошових переказів "Золота корона" (KoronaPay). Про це повідомляє "Коммерсант".
Ресурси платіжної системи 28 серпня стали позначати як цілі для хакерів на тіньових форумах, розповіли фахівці з кібербезпеки.
"Заклики атакувати компанію зазвичай призводять до масової DDoS-атаки, що й сталося з платіжною системою", - розповів один зі співрозмовників видання.
Експерти компанії ServicePipe, яка випускає продукти для цифрового захисту, повідомили, що в роботі "Золотої корони" стався збій через атаку.
Відповідальність за атаку на "Золоту корону" взяла на себе "IT-армія України".
"Золота корона" надає послуги фінансових трансакцій без відкриття рахунку та працює на території росії, країн СНД, Євросоюзу та в низці інших країн.
Система існує з 1994 року, однак особливо популярною стала після початку військових дій в Україні, коли через міжнародні санкції відправка грошей з рф за кордон і назад серйозно ускладнилася.
У 2022 році подібних хакерських атак зазнали російська платіжна система "Мир" та її оператор, Національна система платіжних карток.
Нагадаємо, на початку серпня сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації зламали проукраїнські хакери.
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