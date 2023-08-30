Компанія Apple розкрила дату прем'єри нового покоління смартфона iPhone. Захід Wonderlast, де будуть представлені нові продукти компанії, відбудеться 12 вересня.

Презентація, яка транслюватиметься на сайті Apple, Apple TV і на офіційному YouTube-каналі Apple, стане місцем прем'єри нового сімейства смартфонів iPhone 15.

Очікується, що крім смартфонів буде представлено нове покоління фірмового розумного годинника Apple Watch Series 9, а також може відбутися прем'єра другого покоління флагманського розумного годинника Apple Watch Ultra.

16 серпня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Apple запустила виробництво iPhone 15 на базі потужностей заводів тайванської Foxconn в індійському штаті Тамілнад.

Відмінними рисами нової моделі стануть новий процесор S9, збільшена площа екрану, титановий корпус моделей лінійки Pro і роз'єм USB-C замість Lightning. За даними Forbes, ціни на новий пристрій у США стартують від $799.

Раніше Apple запустила фірмовий сервіс розстрочки Pay Later. На початку червня Apple представила 15-дюймовий MacBook Air і гарнітуру змішаної реальності Vision Pro.