Збройні сили України мали успіх і закріплюються на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове Запорізької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове Сили оборони України мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Богданівки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. Важкі бої тривають", - повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомляє, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Найзапекліші бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка. Ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території рф.