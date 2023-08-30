Світоліна та Цуренко пройшли у друге коло US Open [ Редагувати ]
П'ять українських тенісисток - Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль - стартували в основній сітці Відкритого чемпіонату США з тенісу.
Уже після першого раунду турніру на US Open залишається лише дві українки - Еліна Світоліна та Леся Цуренко.
Еліна Світоліна першою з українських тенісисток виграла матч основи на US Open. У першому раунді основи вона завдала поразки Анні Лені Фрідсам - 6:3; 6:1.
Леся Цуренко на старті останнього мейджору сезону в складній боротьбі взяла гору на Ельзою Жакмо – 7:5; 3:6; 6:1.
Результати українок на US Open-2023 (перший раунд):
- Єлена Рибакіна (Казахстан, 4) - Марта Костюк (Україна) 2:0 (6:2, 6:1)
- Еліна Світоліна (Україна, 26) - Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) 2:0 (6:3, 6:1)
- Ангеліна Калініна (Україна, 28) - Сара Соррібес Тормо (Іспанія) 0:2 (4:6, 5:7)
- Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина) - Катерина Байндль (Україна) 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
- Леся Цуренко (Україна) - Ельза Жакмо (Франція) 2:1 (7:5, 3:6, 6:1)
І Світоліна, і Цуренко уже дізналися своїх суперниць у другому раунді US Open. Обидві українки зіграють проти "нейтральних" тенісисток з росії.
- Еліна Світоліна (Україна, 26) - Анастасія Павлюченкова
- Леся Цуренко (Україна) - Єкатерина Александрова
Матчі українок відбудуться у четвер, 31 серпня.
US Open - заключний турнір Великого шолому у сезоні. Відбувається у Нью-Йорку на покритті "хард". Цього року загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату США - $65 млн. Переможці у чоловічому та жіночому одиночному розрядах отримають по $3 млн, а фіналісти - по $1,5 млн.
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