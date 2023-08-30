У рф почали по-новому нумерувати ракети: що це означає [ Редагувати ]
Припускається, що росія експериментує з різними методами датування випуску ракет, здатними збити з пантелику Україну. Про це повідомляє Defense Express.
Інсайдерське джерело повідомило, що, мабуть, одна із ракет, яка під час нічної атаки намагалась вразити Україну, мала дивне маркування дати. Замість стандартних відомостей про квартал та рік виробництва, на оболонці були виділені дві цифри "вісім".
Висвітлюючи цю тему, видання Defense Express вказує на те, що, можливо, друга "вісімка" символізує 2018 рік, але перша "вісімка", розташована на місці, де зазвичай проставляється квартал, створює загадкові асоціації.
Таким чином, існує можливість, що вороги таким чином намагаються заплутати українців, впроваджуючи новаторський спосіб кодування дати випуску ракет, що ускладнить аналіз залишків та дослідження.
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