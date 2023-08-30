Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину - до 23:00. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. В силу воно вступить з 1 вересня", - сказав він.

Нагадаю, з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00.

"Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обґрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів", - пише мер.