З наближанням вересня в Україні відзначається значущий рух у сфері цін на продукти. Мешканці країни міркують над тим, чого чекати від цін, а експерти розповідають про тенденції, які можуть вплинути на гаманці громадян у майбутньому місяці. Свій прогноз на вересень дав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Ціни на картоплю будуть найнижчими за 2023 рік - на рівні 6,5-7 грн/кг (зараз - 11,9 грн/кг).

За словами експерта, багато чого залежатиме від кліматичних умов:

у разі сприятливої погоди, коли вересень буде продовженням літа, ціни ймовірно зберуть літні показники.

за інших умов - ціни можуть показати іншу тенденцію, так ціни на цукор можуть зрости, але підвищення вартості не прогнозується значним, обмежившись показниками 2-3%.

Зазначимо, що за рік їжа в Україні подорожчала на 12,8%.