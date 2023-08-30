Ціни на продукти у вересні: чого чекати українцям [ Редагувати ]
З наближанням вересня в Україні відзначається значущий рух у сфері цін на продукти. Мешканці країни міркують над тим, чого чекати від цін, а експерти розповідають про тенденції, які можуть вплинути на гаманці громадян у майбутньому місяці. Свій прогноз на вересень дав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Ціни на картоплю будуть найнижчими за 2023 рік - на рівні 6,5-7 грн/кг (зараз - 11,9 грн/кг).
За словами експерта, багато чого залежатиме від кліматичних умов:
- у разі сприятливої погоди, коли вересень буде продовженням літа, ціни ймовірно зберуть літні показники.
- за інших умов - ціни можуть показати іншу тенденцію, так ціни на цукор можуть зрости, але підвищення вартості не прогнозується значним, обмежившись показниками 2-3%.
Зазначимо, що за рік їжа в Україні подорожчала на 12,8%.
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