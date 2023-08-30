У Києві обмежили рух транспорту: коли і для кого [ Редагувати ]
У середу, 30 серпня, у Києві тимчасово вирішили обмежити рух великовагового транспорту. Причиною для цього стала спека в столиці.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.
Зокрема, тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.
Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.
по темі
У понеділок, 21 серпня, мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що Київ отримав з Німеччини 3 міських автобуси, які подарували столиці українські благодійники
Рада оборони Києва ухвалила рішення, за яким доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим
Асортимент смартфонів – це сотні моделей як відомих, так і noname-брендів
Внаслідок вибуху, яка стався у Києві 19 серпня 2023 року на Великій Кільцевій, загинуло 4 працівники експертної установи
Під Києвом в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС загинули чотири працівники