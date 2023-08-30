Доступ до укриттів в навчальних закладах Києва зробили цілодобовим [ Редагувати ]
Рада оборони Києва ухвалила рішення, за яким доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Як зазначили в пресслужбі, безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.
Наприкінці літа всього укриттями у Києві вже забезпечено:
- 83% дитячих садків;
- 91% шкіл;
- 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;
- 75% установ професійної вищої та вищої освіти.
Крім того, у Києві збираються збудувати окремі підземні укриття на території кількох шкіл. Роботи планують завершити до кінця 2023 року.
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