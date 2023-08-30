Рада оборони Києва ухвалила рішення, за яким доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначили в пресслужбі, безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.

Наприкінці літа всього укриттями у Києві вже забезпечено:

83% дитячих садків;

91% шкіл;

95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;

75% установ професійної вищої та вищої освіти.

Крім того, у Києві збираються збудувати окремі підземні укриття на території кількох шкіл. Роботи планують завершити до кінця 2023 року.