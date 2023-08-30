Стрілянина у Дніпрі: у прокуратурі зробили заяву про водія [ Редагувати ]
Заступник прокурора Дніпропетровської області Олександр Савенко розповів апро те, що за кермом автомобіля, який вчора поліцейські зупинили в Дніпрі, могла бути жінка. При цьому відомо, що патрульний у ході сутички застрелив чоловіка.
Про це він сказав під час брифінгу.
Попередньо, була водійка. Всі точні обставини будуть встановлені в ході слідства.
При цьому Савенко не підтвердив та не спростував дані про порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху. Він зазначив, що відео з місця подій, яке шириться мережею, будуть досліджувати в ході слідства.
За словами заступника прокурора області, у справі наразі затримана одна людина.
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