Заступник прокурора Дніпропетровської області Олександр Савенко розповів апро те, що за кермом автомобіля, який вчора поліцейські зупинили в Дніпрі, могла бути жінка. При цьому відомо, що патрульний у ході сутички застрелив чоловіка.

Про це він сказав під час брифінгу.

Попередньо, була водійка. Всі точні обставини будуть встановлені в ході слідства.

При цьому Савенко не підтвердив та не спростував дані про порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху. Він зазначив, що відео з місця подій, яке шириться мережею, будуть досліджувати в ході слідства.

За словами заступника прокурора області, у справі наразі затримана одна людина.