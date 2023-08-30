У середу, 30 серпня, речник кремля дмитро пєсков заявив, що однією з версій аварії літака євгена пригожина минулого тижня є "навмисне злодіяння". Про це повідомляється у Reuters.

"Очевидно, що існують різні версії, серед яких навмисне злодіяння", - сказав він і порадив чекати на результати розслідування.

пєсков також заявив, що розслідування авіакатастрофи є російською справою і про міжнародне розслідування не може бути й мови.