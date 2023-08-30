Під Одесою чоловік взяв у заручники тещу, дружину та доньку [ Редагувати ]
У Чорноморську Одеської області чоловік взяв у заручники свою родину - тещу, дружину та маленьку доньку. Мати подружжя він уже відпустив. Про це повідомляє поліція Одеської області.
Так, сьогодні близько 12-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 та керівництво ГУНП в Одеській області.
Поліцейські встановили, що в оселі знаходиться 29-річний місцевий мешканець зі своєю дружиною та маленькою донькою.
Чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримає, погрожуючи завдати тілесні ушкодження.
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