Учні, які навчаються у польських навчальних закладах, мають можливість подати заявку на отримання соціальної допомоги в разі, якщо їх сім'ї переживають тяжкі періоди. Дітям надають можливість отримати шкільну стипендію та матеріальну допомогу. Про це повідомляє платформа "Спільно".

Термін подання заявок припадає на період з 1 по 15 вересня.

Хто може претендувати на шкільну стипендію в Польщі

Допомога призначена для сімей з низьким рівнем доходів, щоб батьки могли забезпечити базові потреби учнів, які виникають під час навчання. На стипендію можуть претендувати й українські біженці.

Шкільну стипендію надають у двох формах:

повне або часткове покриття витрат, пов'язаних із навчанням у школі;

у натуральній формі – придбання одягу, навчального приладдя та матеріалів.

Рішення про допомогу приймають муніципалітети, на території яких розташована школа – державна або приватна.

Стипендію надають дітям за наявності таких факторів у дорослих членів сім'ї:

безробіття;

інвалідність;

тяжка (тривала) хвороба;

багатодітність;

алкогольна залежність;

відсутність одного з батьків.

Який розмір шкільної стипендії у 2023/2024 навчальному році

Місячний дохід на одну людину в сім'ї не має перевищувати 600 злотих (5400 грн). Розмір стипендії залежить від матеріального становища родини:

176 злотих (1583 грн) на місяць – якщо дохід у родині до 300 злотих на людину;

106 злотих (953 грн) на місяць – якщо дохід у родині від 300 до 600 злотих на людину.

Для отримання стипендії необхідно подати заяву до міського центру соціального захисту населення. Шкільні стипендії виплачуються на підставі платіжної відомості в касі Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) або переказом на банківський рахунок заявника.