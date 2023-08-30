Діти з України можуть отримати додаткові виплати у Польщ: які умови [ Редагувати ]
Учні, які навчаються у польських навчальних закладах, мають можливість подати заявку на отримання соціальної допомоги в разі, якщо їх сім'ї переживають тяжкі періоди. Дітям надають можливість отримати шкільну стипендію та матеріальну допомогу. Про це повідомляє платформа "Спільно".
Термін подання заявок припадає на період з 1 по 15 вересня.
Хто може претендувати на шкільну стипендію в Польщі
Допомога призначена для сімей з низьким рівнем доходів, щоб батьки могли забезпечити базові потреби учнів, які виникають під час навчання. На стипендію можуть претендувати й українські біженці.
Шкільну стипендію надають у двох формах:
- повне або часткове покриття витрат, пов'язаних із навчанням у школі;
- у натуральній формі – придбання одягу, навчального приладдя та матеріалів.
Рішення про допомогу приймають муніципалітети, на території яких розташована школа – державна або приватна.
Стипендію надають дітям за наявності таких факторів у дорослих членів сім'ї:
- безробіття;
- інвалідність;
- тяжка (тривала) хвороба;
- багатодітність;
- алкогольна залежність;
- відсутність одного з батьків.
Який розмір шкільної стипендії у 2023/2024 навчальному році
Місячний дохід на одну людину в сім'ї не має перевищувати 600 злотих (5400 грн). Розмір стипендії залежить від матеріального становища родини:
- 176 злотих (1583 грн) на місяць – якщо дохід у родині до 300 злотих на людину;
- 106 злотих (953 грн) на місяць – якщо дохід у родині від 300 до 600 злотих на людину.
Для отримання стипендії необхідно подати заяву до міського центру соціального захисту населення. Шкільні стипендії виплачуються на підставі платіжної відомості в касі Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) або переказом на банківський рахунок заявника.
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