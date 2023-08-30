В Одесі затримано місцевого, який обіцяв "відмазати" військовозобов’язаного від мобілізації за 20 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури міста Одеси місцевому жителю повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

Затриманий обіцяв військовозобов’язаному за 20 тисяч доларів допомогти у виготовлені документів про непридатність до військової служби. Нібито він мав зв'язки у районному ТЦК та СП Одеси.

Він погрожував, що в інакшому випадку документи призовника по стану здоров’я не розглядатимуться взагалі. Чоловіка затримали "на гарячому" під час отримання "хабаря".