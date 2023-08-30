ЗСУ знищили ворожу техніку та склади окупантів на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
На Таврійському напрямку українські військові продовжують контратаки. Загальні втрати ворога склали 238 осіб. Про це повідомляється у Facebook Сил оборони Таврійського напрямку.
За останню добу ворог завдав три ракетних та 23 авіаційних удари. Відбулося 19 бойових зіткнень. По позиціях українських військових було здійснено 744 обстріли. Ворог використовував танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1204 вогневих завдань.
Українським військовим вдалося знищити два склади боєприпасів росіян.
Також було знищено 23 одиниці військової техніки противника:
- 1 танк,
- 6 ББМ,
- 6 артилерійських систем та мінометів,
- 1 ПТРК,
- 1 СПГ,
- 2 БпЛА,
- 6 одиниць автомобільної техніки.
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