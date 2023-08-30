Росіяни обстріляли Донецьку область: є жертва та багато поранених [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли території Донецької області. В результаті атаки одна людина загинула, ще вісім поранено.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За даними прокуратури, у ніч на 30 серпня окупанти вкотре атакували населені пункти Донецької області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили житлові квартали Курахового.
"В епіцентрі вибухів опинилось фермерське господарство, де загинули двоє сторожів 44 та 59 років. Також постраждала велика рогата худоба. Вибухами пошкоджено житлові будинки, господарські споруди", - додали в прокуратурі.
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