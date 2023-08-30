Кулеба зустрівся з Макроном у Франції: що обговорили [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном під час свого візиту до країни 30 серпня.
Про це повідомляє міністр.
Він зазначив, що поспілкувався з Макроном після його контактів із президентом України Володимиром Зеленським.
"Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції "формули миру" та наш експорт зерна до країн Африки та інших регіонів", - написав Кулеба.
Міністр також подякував Макрону за підтвердження подальшої підтримки України з боку Франції.
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