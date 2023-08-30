Кулеба зустрівся з Макроном у Франції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном під час свого візиту до країни 30 серпня.

Про це повідомляє міністр.

Він зазначив, що поспілкувався з Макроном після його контактів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції "формули миру" та наш експорт зерна до країн Африки та інших регіонів", - написав Кулеба.

Міністр також подякував Макрону за підтвердження подальшої підтримки України з боку Франції.