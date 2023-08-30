У Єврораді назвали приблизний термін розширення ЄС [ Редагувати ]
У Європейській Раді вважають, що Євросоюз має бути готовий до прийняття нових членів до 2030 року.
Про це повідомляє президент Європейської Ради Шарль Мішель, якого цитує брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Я вважаю, що ми (Євросоюз - ред.) повинні бути готові - з обох сторін - до 2030 року до розширення", - сказав президент Євроради.
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