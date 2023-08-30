Війна переходить на територію росії й це не зупинити - Подоляк [ Редагувати ]
Удари по Пскову російської федерації цієї ночі свідчать про те, що війна все більше переміщується на територію країни-терориста. Зокрема цей процес є незворотним.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter-акаунті.
Висновки Подоляка:
- війна переміщується на територію Росії і це неможливо зупинити. Процес є наслідком втраченої фронтової складової ворогом, який вже давно воює лише числом й лише в обороні. Зокрема йдеться й про відсутність реальних систем управління силами в регіонах, у том ж числі й ППО;
- заклики не завдавати ударів по території Росії виглядають дивно. Водночас Україна дотримується зобов'язання не використовувати зброю союзників для вищезгаданих цілей. Удари наносяться виключно в рамках принципів оборонної війни;
- російський диктатор Володимир Путін є непридатним для переговорів суб'єктом. Демонстративна ліквідація голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина підтверджує те, що голова Кремля не дотримується домовленостей й націлений виключно на ескалацію.
"Отже, поки Путін залишається президентом, війна триватиме. Затягуючи Росію все глибше і глибше в безодню хаосу", - додав Подоляк.
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