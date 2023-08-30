Смертельна стрілянина за участі патрульного, яка сталась 29 серпня в Дніпрі, є серйозним прецедентом. Водночас є й очевидні речі.

Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Клименка, аналізувати події в Дніпрі необхідно на холодну голову після того, як емоції встигли улягтись. Слідство щодо стрілянини наразі триває й саме воно пізніше дасть відповіді на основні запитання.

"Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей", - зауважив Клименко.

Як відзначив міністр, ситуація, яка склалась в Дніпрі, є серйозним прецедентом. Сьогодні українці живуть у воєнний час, який не завжди є стабільним, однак контрольованим саме завдяки зусиллям правоохоронних органів.

"Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи", - додав міністр внутрішніх справ.