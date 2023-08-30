У Куп'янському районі Харківської області посилили комендантську годину з 1 вересня. Мешканці низки громад не зможуть виходити на вулицю з 18:00 до 06:00.

Про це повідомляє Куп'янська районна державна адміністрація.

Зазначимо, що для громад Куп'янського району запровадили різний час комендантської години.

Для громад, які знаходяться ближче до лінії бойових дій, ввели обмеження з 18:00 до 06:00. Йдеться про такі громади:

Дворічанську,

Кіндрашівську,

Куп’янську,

Курилівську,

Петропавлівську.

Водночас для Великобурлуцької, Шевченківської та Вільхуватської територіальних громад ввели комендантську годину з 20:00 до 06:00.