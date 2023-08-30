У Куп'янському районі посилили комендантську годину [ Редагувати ]
У Куп'янському районі Харківської області посилили комендантську годину з 1 вересня. Мешканці низки громад не зможуть виходити на вулицю з 18:00 до 06:00.
Про це повідомляє Куп'янська районна державна адміністрація.
Зазначимо, що для громад Куп'янського району запровадили різний час комендантської години.
Для громад, які знаходяться ближче до лінії бойових дій, ввели обмеження з 18:00 до 06:00. Йдеться про такі громади:
Дворічанську,
Кіндрашівську,
Куп’янську,
Курилівську,
Петропавлівську.
Водночас для Великобурлуцької, Шевченківської та Вільхуватської територіальних громад ввели комендантську годину з 20:00 до 06:00.
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